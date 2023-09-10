منتدى الإعلاميين يوجه برقية تضامن للأسرة الإعلامية المغربية

عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن تضامنه ومواساته للشعب المغربي الشقيق عامة وللأسرة الإعلامية المغربية خاصة بمصابهم الأليم جراء الزلزال الذي ضرب البلاد صباح السبت 9 سبتمبر 2023 وخلف آلاف الضحايا وأضرار واسعة في المباني والمنشآت.

وقال المنتدى في برقية تضامن ومواساة وجهها لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الله البقالي: "نعبر عن تعازينا الحارة بضحايا الزلزال الأعنف منذ عقود طويلة، سائلين المولى عز وجل لهم الرحمة والجنان، كما ندعو العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين، وأن يلهم المكلومين الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم".

"إننا في منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إذ نشاطر أهلنا وأشقائنا في المغرب الشقيق الحزن والألم بهذا الحادث الأليم، لنؤكد أن مصابكم مصابنا وألمكم ألمنا، وندعو الله العلي القدير لشعبنا المغربي الشقيق سرعة التعافي من آثار الزلزال التي مست قلوبنا كما قلوبكم بالحزن والألم".

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منتدى الإعلاميين الفلسطينيين المؤسسات الإعلامية العربية لتسليط الضوء على مأساة الشعب المغربي وإفراد مساحات واسعة لقضية آثار الزلزال ودعم جهود الإغاثة ومعالجة آثاره المدمرة.

جدير بالذكر أن حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، السبت، ارتفعت إلى 2012 قتيلاً و1832 مصابين بينهم 1220 حالة حرجة، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، فيما قال الهلال الأحمر المغربي في تصريحات خاصة لـ"العربية" إن فرق الإنقاذ لا تزال تنتشل الضحايا في مناطق الزلزال.

المصدر / فلسطين أون لاين