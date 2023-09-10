فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفاة الشيخ جميل حمامي من القدس.. تعرف عليه

السعودية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي من الهند لأوروبا

فرص عمل في مطعم التايلندي بمدينة غزة

العامودي للأسرى: لن نسمح بكسر إرادتكم مهما كلَّف ذلك من ثمن

منتدى الإعلاميين يوجه برقية تضامن للأسرة الإعلامية المغربية

التعليم تعلن أسماء المدارس الفائزة بمسابقة أفضل انطلاقة للعام 2023-2024م

قدراته خيالية.. لاعب سنغالي بعمر الـ15 يشارك منتخب بلاده في تصفيات "الأمم الأفريقية"

9 هزات أرضية تضرب المغرب خلال 35 ساعة

في نابلس القديمة.. أطباق "التيتي" تنعش ذاكرة الزمان والمكان

سلطات الاحتلال تفتح معبر كرم أبو سالم بعد 3 أيام من الإغلاق

التعليم تعلن أسماء المدارس الفائزة بمسابقة أفضل انطلاقة للعام 2023-2024م

10 سبتمبر 2023 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
...
مدرسة في غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أسماء المدارس الفائزة بمسابقة أفضل انطلاقة للعام الدراسي 2023-2024م

وقال رئيس اللجنة العليا لتجويد العمل الحكومي في وزارة التعليم م. محمد نصار إن هذه المسابقة أطلقتها الوزارة للعام الثاني على التوالي بهدف إنجاز أفضل انطلاق للسنة الدراسية الجديدة وإظهار الصورة المشرقة للمدارس وإحداث المزيد من التجويد في العمل الحكومي داخل المدارس الفلسطينية.

اقرأ أيضا: التعليم تنشر أسماء وأماكن وتوقيت عقد الامتحان التطبيقي الشامل 2023

ولفت نصار إلى أنه جرت أعمال تحكيم المسابقة من خلال لجان متخصصة على مستوى المديريات والوزارة، وذلك وفق العديد من المعايير العلمية والمنهجية.

وأوضح أنه سيجري تكريم المدارس الفائزة ومنحها الجوائز والمكافآت خلال احتفال سيُنظّم في الوزارة.

أسماء المدارس الفائزة في المرفق التالي: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
#التعليم #مدارس #أفضل انطلاقة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة