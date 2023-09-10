التعليم تعلن أسماء المدارس الفائزة بمسابقة أفضل انطلاقة للعام 2023-2024م

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أسماء المدارس الفائزة بمسابقة أفضل انطلاقة للعام الدراسي 2023-2024م

وقال رئيس اللجنة العليا لتجويد العمل الحكومي في وزارة التعليم م. محمد نصار إن هذه المسابقة أطلقتها الوزارة للعام الثاني على التوالي بهدف إنجاز أفضل انطلاق للسنة الدراسية الجديدة وإظهار الصورة المشرقة للمدارس وإحداث المزيد من التجويد في العمل الحكومي داخل المدارس الفلسطينية.

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ولفت نصار إلى أنه جرت أعمال تحكيم المسابقة من خلال لجان متخصصة على مستوى المديريات والوزارة، وذلك وفق العديد من المعايير العلمية والمنهجية.

وأوضح أنه سيجري تكريم المدارس الفائزة ومنحها الجوائز والمكافآت خلال احتفال سيُنظّم في الوزارة.

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المصدر / فلسطين أون لاين