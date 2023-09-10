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صورة قدراته خيالية.. لاعب سنغالي بعمر الـ15 يشارك منتخب بلاده في تصفيات "الأمم الأفريقية"

10 سبتمبر 2023 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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المنتخب السنغالي

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) إن أمارا ضيوف البالغ عمره 15 عاما أصبح أصغر لاعب يمثل المنتخب السنغالي بعدما شارك في مواجهة رواندا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية أمس السبت.

وفاز ضيوف بجائزة هداف كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما مطلع العام الحالي، حيث أحرز خمسة أهداف ليقود منتخب بلاده للقب قبل انضمامه لفريق المدرب أليو سيسي، وبحسب مدربين تابعوه فإن قدراته "خيالية مميزة".

وشارك ضيوف، قائد منتخب تحت 17 عاما، في الدقيقة 70 خلال التعادل 1-1 مع رواندا.

وقال الكاف في بيان "المباراة الأولى للاعب الشاب، والذي أثار الإعجاب في تشكيلة السنغال المدججة بالنجوم والتي تأهلت إلى النهائيات في ساحل العاج للدفاع عن لقب كأس الأمم الأفريقية".

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المصدر / وكالات
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