أهالي جبل المكبر يواصلون اعتصامهم رفضًا للمنهاج الإسرائيلي

القدس المحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:

يواصل أهالي بلدة جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة، اعتصامهم الرافض لأسرلة التعليم ومحاولة فرض المناهج الإسرائيلية.

واعتصم أهالي جبل المكبر، أمس، أمام مدرسة السواحرة الثانوية الجديدة، التي يصر الاحتلال على افتتاحها بنظام المنهاج الإسرائيلي "البجروت".

ووضع المعتصمون لافتات على أسوار المدرسة، كُتب عليها "نحن أهالي جبل المكبر نرفض قرارات البلدية العنصرية"، "المبنى الجديد طلابنا أحق به"، "جبل المكبر ترفض دخول المنهاج الإسرائيلي في مدارسها".

وأكد الناطق باسم لجنة أولياء الأمور في مدارس جبل المكبر أحمد جعابيص أن أهالي البلدة سيواصلون اعتصامهم أمام مدرسة السواحرة الثانوية، حتى تحصيل المبنى الجديد لهم.

وقال جعابيص لصحيفة "فلسطين": سنواصل الاعتصام أمام المبنى الجديد للمدرسة يوميًّا حتى يتحقق المطلب القانوني والمشروع لنا "وهو نقل طلبة جبل المكبر لهذا المبنى دون أي شروط أو مساومات".

وأوضح أن مدارس بلدة جبل المكبر تفتقر إلى المساحات الفصلية الجيدة والتهوية، حتى أن بعضها لا يصلح أن يكون مكان لتلقي الدراسة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال قررت فرض "المنهاج الإسرائيلي" في المبنى الجديد لمدرسة السواحرة، وهو ما يرفضه أهالي البلدة.

ولفت جعابيص إلى أن أهالي البلدة يعتزمون التوجه إلى "القضاء" – رغم عدم الثقة به- من أجل الحصول على حقوقهم في مدارس ومنهاج فلسطيني.











