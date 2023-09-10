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بالصور سلطات الاحتلال تفتح معبر كرم أبو سالم بعد 3 أيام من الإغلاق

10 سبتمبر 2023 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
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معبر كرم أبو سالم اليوم الأحد (تصوير: APA)

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع من قطاع غزة للضفة الغربية والداخل المحتل بعد 3 أيام من المنع.

وبحسب مصادر محلية غادرت عدد من الشاحنات المحملة بالبضائع المختلفة القطاع متجهة للضفة والداخل المحتل صباح الأحد.

والثلاثاء، أوقفت سلطات الاحتلال تصدير البضائع عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري، حتى إشعار آخر، بدعوى العثور على "مواد متفجرة" في شحنة للملابس كانت متجهة للضفة.

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من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة: "بعد إغلاقه هذا الأسبوع أمام تصدير البضائع من قطاع غزة إثر محاولة تهريب متفجرات، سيتم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم يوم الأحد كالمعتاد".

و"كرم أبو سالم" هو المعبر التجاري شبه الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ويتسبب إغلاقه في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة لسكانه.

معبر كرم أبو سالم


معبر كرم أبو سالم


معبر كرم أبو سالم
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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