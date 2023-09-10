طائرة استطلاع إسرائيلية جديدة تدخل الخدمة.. وشركة تكشف تفاصيل قدراتها

كشفت شركة Elbit للصناعات العسكرية عن الطائرة بدون طيار الجديدة الخاصة بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، "ايفتول سكاي لارك".

وبحسب الشركة فإن الطائرة المسيرة الجديدة قادرة على الإقلاع والهبوط عمودياً من الأرض والسفن.

وستسمح هذه القدرات لقوات ما تسمى بـ"حرس الحدود" بالمناورة البرية والبحرية، والإطلاق بشكل أسرع، والاستعداد للمهمة في أي سيناريو.

ستصل الطائرة بدون طيار الجديدة على منصة معبأة يمكن أن يحملها جندياً أو فوق مركبة يصل وزنها إلى 20 كجم.

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الطائرة أيضا بحسب الشركة قادرة على الطيران لنحو ثلاث ساعات في مساحة كيلومترات، ومدمجة فيها عدة أجهزة استشعار تعرف كيفية العمل في آن واحد لأداء مهام متنوعة، بما في ذلك المراقبة في بيئة حضرية أو في مناطق ذات ظروف تضاريس صعبة المعقدة للتشغيل العمودي.

وذكر موقع والا، أن الطائرة ستقوم ايفتول سكاي لارك بتوسيع نطاق نشاط القوات التكتيكية بشكل كبير، وتمكين الانتشار السريع في الميدان، من أجل تنفيذ مهام الاستخبارات والمراقبة وتحديد الأهداف والاستطلاع بشكل عضوي، بما في ذلك البحث حول المناطق المحددة مسبقاً.

تتميز الطائرة بدون طيار ببصمة صوت منخفضة (صوتها منخفض) فهي صامتة جداً مقارنة بالطائرات بدون طيار الأخرى، وتعرف كيفية العمل في مجموعة متنوعة من الظروف الجوية، في الليل وفي النهار.

وزعم الموقع أن الطائرة محصنة ضد هجمات الحرب الإلكترونية، كما أن طريقة هبوطها المشابهة لطائرة الهليكوبتر ستمنع تضرر الطائرة وتهالكها.

المصدر / فلسطين أون لاين