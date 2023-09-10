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"التعليم" بغزة تُنظّم وقفات تضامن مع المغرب بعد الزلزال

10 سبتمبر 2023 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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وقفات تضامن مع المغرب الشقيق بعد الزلزال

نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي وقفات في مدارس قطاع غزة تضامناً مع المملكة المغربية الشقيقة بعد تعرضها لكارثة الزلزال.

وتخلل الوقفات إلقاء الكلمات الخطابية ورفع الأعلام المغربية والشعارات التي تُعبّر عن التضامن كما وجهوا رسائل بعدة لغات تتضمن أسمى معاني التكافل الكبير والعلاقة الأخوية المتينة بين فلسطين والمغرب.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أنها من خلال هذه الفعاليات نُرسل أحر التعازي والمواساة وحزننا العميق والتضامن باسم الوزارة وباسم الشعب الفلسطيني وطلبة غزة إلى المغرب الشقيق بعد الزلزال الذي ضرب المملكة.

ودعت اللهَ عز وجل أن يرحم الشهداء ويشافي الجرحى، وأن يتمكن المغرب من تجاوز هذه الأزمة وإعادة ما دمره الزلزال.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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