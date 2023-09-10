أفضل مكان للاحتماء داخل البيت وخارجه عند حدوث الزلزال

كثرت حركة الزلازل في منطقة الشرق الأوسط والعالم في الفترة الأخيرة، ولعل زلزال تركيا ما قبل الزلزال الحالي الذي ضرب المغرب، قد ترك آثارا مروعة وخوفا في قلوب البشرية بما ترك من ضحايا وخراب.

خبراء يؤكدون أن أفضل مكان للاحتماء داخل البيت أو العمل حينما يقع الزلزال هو تحت الطاولة، أو أي أثاث صلب يوفر حماية مثل مكتب أو سرير.

قاعدتان مهمتان:

أنت أكثر أمانا تحت الطاولة. ابتعد عن النوافذ والجدران الخارجية، وابق في المبنى ولا تستخدم المصاعد. لا تحاول الخروج من الحمام لأن ذلك قد يؤدي إلى الانزلاق والسقوط، وعندما يتوقف الاهتزاز يمكنك الخروج.

ولابد كذلك من تطبيق قاعدة مهمة في هذا السياق وهي "الاحتماء والتغطية والثبات".

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كذلك إذا كان ذلك ممكنا، وفي غضون الثواني القليلة التي تسبق اشتداد الاهتزاز، ابتعد سريعا عن الزجاج أو الأشياء المعلقة أو خزائن الكتب أو أي أثاث كبير آخر يمكن أن يسقط عليك فيشل حركتك وتبقى مكانك.

نصيحة أخرى وهي ضرورة الانتباه للأشياء المتساقطة أو التي من الممكن أن تسقط من تركيبات الإضاءة، والأشياء المعلقة على الحائط والأرفف العالية، والخزائن ذات الأبواب التي يمكن أن تفتح فهي بمثابة طلقات نارية مفاجئة.

وللسيدات إذا كنتِ في المطبخ فأوقفِ تشغيل الموقد بسرعة.

أما إذا كان أي شخص في السرير، فامسكه وابق هناك، واحم رأسك بوسادة فمن غير المرجح أن تتعرض للإصابة وأنت في مكانك، لأنه قد يتسبب الزجاج المكسور على الأرض في حدوث إصابات إذا مشيت أو تدحرجت على الأرض.

ثانيا/ أفضل مكان للاحتماء في الخارج:

أفضل مكان للاحتماء عند الزلزال وأنت في الخارج هو البقاء في منطقة مفتوحة أبعد ما يمكن عن أية جدران أو أبنية أو خطوط كهرباء أو أعمدة.

قاعدة ذهبية:

ابتعد عن المباني وأسلاك المرافق والحفر وخطوط الوقود والغاز، وأكبر خطر هو سقوط الحطام خارج المداخل مباشرة وبالقرب من الجدران الخارجية.

ومع دخولك العراء، ابق منخفضا وابق كذلك حتى يتوقف الاهتزاز.

لا تركض أبدا نحو شاطئ، فعند حدوث الزلازل القوية تحت الماء، قد تتسبب في أمواج عاتية تتجاوز الشاطئ، وتدمر كل ما تجده في طريقها.

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أما إذا كنت في سيارة فتوقف في أسرع وقت وفي أمان قدر الإمكان، وحرك سيارتك إلى جنب الطريق أو الرصيف، بعيدا عن أعمدة الكهرباء والأسلاك العلوية والجسور السفلية أو الجسور العلوية.

حدوث الزلزال وانت في السيارة

لا تقم بالقيادة إذا سقط خط كهرباء فوق سيارتك، إذا حاولت الهروب من السيارة أو القيادة بعيدا قد تتعرض للصعق بالكهرباء.

ابق ثابتا قدر الإمكان حتى وصول المساعدة، وإذا كان هناك خطوط كهرباء مقطوعة في مكان قريب فلا تقد فوقها أيضا.

المصدر / وكالات