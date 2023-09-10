مصر.. التضخم يلامس 40 بالمائة خلال أغسطس

تسارع تضخم أسعار المستهلكين في مصر خلال أغسطس/آب الماضي، ليقترب من ملامسة مستوى 40 بالمائة على أساس سنوي، مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والنقل والطاقة والصحة.

وجاء في بيان صادر، الأحد، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي صعد إلى 39.7 بالمائة في أغسطس الماضي، من 38.2 بالمائة خلال يوليو/تموز السابق له.

وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمائة، مقارنة مع يوليو السابق له.

وتعتبر أسعار المستهلك المسجَّلة الشهر الماضي، الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.

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وما تزال الأسواق المحلية في مصر، متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج محليا.

ومنذ مارس/آذار 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيهًا أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليًّا عند 30.9 جنيهًا.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 71.9 بالمائة، بينما صعد قسم النقل والمواصلات بنسبية 15.2 بالمائة خلال أغسطس.

وكذلك، زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.8 بالمائة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 42 بالمائة، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 7.2 بالمائة.

المصدر / الأناضول