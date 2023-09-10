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ارتفاع عدد قتلى اشتباكات مخيم عين الحلوة لـ 4

10 سبتمبر 2023 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
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مدخل عين الحلوة

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، إلى 4 أشخاص.

ولا يزال المخيم يشهد اشتباكات متقطعة تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة وفي بعض الأحيان المقذوفات الصاروخية.

وبحسب مصادر فلسطينية تسببت الاشتباكات بمقتل اثنين من نشطاء حركة "فتح"، ومدني، ورابع من "جند الشام"، فيما جرح حوالي 25 بجروح متفاوتة، ما يرفع عدد المصابين منذ بدء الاشتباكات قبل أيام إلى 60 جريحًا.

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وفشلت الليلة الماضية الوفود المفاوضة التي سعت على مدى ساعتين ونصف لضبط الخروقات، في تثبيت وقف إطلاق النار.

يُشار إلى أن الاشتباكات تجدَّدت في مخيم عين الحلوة مساء الخميس السابق بين مسلحي "حركة فتح" وقوات الأمن الوطني الفلسطيني من جهة، وبين فصائل مسلَّحة من الجهة الأخرى.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أكثر من 20 شخصًا.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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