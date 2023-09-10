المغرب يعلن الحداد الوطني 3 أيام على ضحايا الزلزال

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الحداد الوطني لـ 3 أيام وتنكيس الأعلام على خلفية الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في وقت متأخر من مساء الجمعة.

ووجه العاهل المغربي بإجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

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كما وجه الملك محمد السادس بتسريع وتيرة البحث والإنقاذ وإجلاء الجرحى.

وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من ألفي شخص وتدمير مبان في أسوأ زلزال تشهده البلاد منذ عقود.

وحرصت عديد من الدول على تقديم التعازي ورسائل التضامن مع الشعب المغربي.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) السبت، إن جميع رحلاتها من وإلى المطارات المغربية، مراكش المنارة ومحمد الخامس بالدار البيضاء والرباط سلا، مستمرة بشكل طبيعي.

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وأضافت شركة الطيران، أن الإجراءات التجارية مطبقة، مما يسمح للعملاء الذين حجزوا للسفر من المغرب أو إليه في الأيام القليلة المقبلة بتعديل رحلتهم أو تأجيلها مجانا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مجلس مدينة باريس قوله، إن أضواء برج إيفل ستُطفأ الساعة 11 مساء (2100 بتوقيت جرينتش) السبت تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، إن 2012 لقوا حتفهم بينما أصيب 2059 في الزلزال الذي حددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته عند 6.8 درجة ومركزه على بعد نحو 72 كيلومترا جنوب غربي مراكش.

المصدر / وكالات