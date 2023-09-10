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أجهزة السلطة تعتقل ثلاثة من طلبة جامعة النجاح

10 سبتمبر 2023 . الساعة 05:52 بتوقيت القدس
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أجهزة السلطة تعتقل ثلاثة من طلبة جامعة النجاح

اعتقلت أجهزة أمن السلطة، الليلة، عدداً من طلاب جامعة النجاح الوطنية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطلاب المعتقلين هم من مدينة جنين ويدرسون في الجامعة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأوضحت المصادر أن أجهزة السلطة اعتقلت كلاً من: عمر سلامة ومصعب حنايشة وإبراهيم تركمان، واقتادتهم إلى جهة مجهولة للتحقيق معهم.

فيما حمّلت عائلات المعتقلين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائهم، مطالبين المؤسسات الحقوقية والدولية باتخاذ موقف صارم لوقف سياسة الاعتقالات السياسية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حملات الاعتقال التي تشنها أجهزة السلطة في الضفة الغربية بحق المقاومين والنشطاء على خلفيات سياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الضفة #جنين #التنسيق الأمني #الاعتقال السياسي #الكتلة الإسلامية #جامعة النجاح #أجهزة السلطة

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