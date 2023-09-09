الأردن.. مهرجان للحركة الإسلامية بمخيم البقعة ضمن "أسبوع فلسطين الثقافي"

قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عبد الحميد الذنيبات إن "حريق الأقصى لا زال مشتعلاً، ولا زالت المحاولات مستمرة لتهويد القدس والأقصى".

وأكد الذنيبات في مهرجان نظمته "الحركة الإسلامية" في مخيم البقعة ولواء عين الباشا (شمالي عمان)، مساء اليوم السبت، ضمن أسبوع فلسطين الثقافي، أن "الحكومة الصهيونية المتطرفة، تحاول طمس هوية المدينة المقدسة، وشكلها العربي والإسلامي، ببناء المستعمرات، ومحاولات تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً".

وأشار إلى أن العلاقة التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني علاقة خاصة، ومميزة واستراتيجية واستثنائية، والقاعدة المستقرة اليوم في عقل كل الأردنيين ووجدانهم.

وأضاف: إن "القضية الفلسطينية قضية وشأن أردني بامتياز، والقناعة مستمرة بأن مصير الأردن وفلسطين مشترك وواحد، فالخطر والتهديد الصهيوني يستهدف الأردن وفلسطين في آن واحد".

من جانبها قالت الأسيرة المحررة أحلام التميمي، إن "الاحتلال يريد إشغال الشعوب العربية عن ما يقوم به من محاولات تهويدية جادة في المسجد الأقصى المبارك".

ولفتت إلى أن "الهجمة الصهيونية بحق المسجد الأقصى، وحدت عددا كبيرا من الشباب على اختلاف انتماءاتهم التنظيمية، لمواجهة الخطر المحدق بالقضية الفلسطينية، وهذا حصل من خلال (كتيبة جنين) وغيرها من أشكال المقاومة الباسلة".

وعلى هامش المهرجان تم افتتاح معرض للصور والمجسمات؛ التي تؤكد على حق العودة، وتتحدث عن قضية الأسرى في سجون الاحتلال، والذي من المقرر أن يستمر على مدار أسبوع كامل.

المصدر / وكالات