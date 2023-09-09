حماس تنعى الشهيد الراعي وتؤكد أن شعبنا سيواصل مواجهة الاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد الفتى ميلاد منذر الراعي (16 عامًا)، الذي ارتقى مساء اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل.

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وأرسلت الحركة مساء السبت، تعازيها إلى ذوي الشهيد الراعي ومحبيه، مؤكدةً أن شعبنا سيواصل نفيره في كل المناطق؛ لمواجهة الاحتلال وصد اعتداءاته المتصاعدة ضد أهلنا ومقدساتنا وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

وشددت على أن المعركة الطويلة مع المحتل ستنتهي حتما باندحاره واستعادة حرية شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين