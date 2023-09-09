فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأردن.. مهرجان للحركة الإسلامية بمخيم البقعة ضمن "أسبوع فلسطين الثقافي"

حماس تنعى الشهيد الراعي وتؤكد أن شعبنا سيواصل مواجهة الاحتلال

استشهاد الفتى ميلاد الراعي برصاص الاحتلال شمال الخليل

جبارين: الشعب الفلسطيني لن يترك الأسرى وحدهم في المواجهة مع السجان

6 عمليات إطلاق نارٍ استهدفت الاحتلال في الـ24 ساعة الأخيرة بالضفة الغربية

"حقوقيون" يطالبون أجهزة السلطة باحترام العمل النقابي ووقف التغول على طلبة الجامعات

النائب "عبد الجواد" يدعو للزّحف نحو الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه

إصابة مواطنَين في اعتداءات للمستوطنين في الأغوار الشمالية وبيت لحم

أجهزة السلطة تعتدي على طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة أبو ديس

"خريشة": السلطة تجرنا لفتنة داخلية بمواصلتها اعتقال الطلبة والمقاومين

حماس تنعى الشهيد الراعي وتؤكد أن شعبنا سيواصل مواجهة الاحتلال

09 سبتمبر 2023 . الساعة 22:37 بتوقيت القدس
...

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد الفتى ميلاد منذر الراعي (16 عامًا)، الذي ارتقى مساء اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل.

اقرأ أيضا: بالفيديو استشهاد الفتى ميلاد الراعي برصاص الاحتلال شمال الخليل

وأرسلت الحركة مساء السبت، تعازيها إلى ذوي الشهيد الراعي ومحبيه، مؤكدةً أن شعبنا سيواصل نفيره في كل المناطق؛ لمواجهة الاحتلال وصد اعتداءاته المتصاعدة ضد أهلنا ومقدساتنا وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

وشددت على أن المعركة الطويلة مع المحتل ستنتهي حتما باندحاره واستعادة حرية شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الخليل #الشهيد ميلاد الراعي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة