استشهاد الفتى ميلاد الراعي برصاص الاحتلال شمال الخليل

استشهد فتى فلسطيني مساء اليوم السبت في مخيم العروب شمال الخليل متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الفتى ميلاد منذر الراعي (16عامًا)، إثر إصابته بجراحٍ خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت شمال مدينة الخليل.

وحاولت الطواقم الطبية أن تنعش القلب والرئتين للمصاب، خلال عملية نقله لمستشفى اليمامة في بيت لحم.

وفور إعلان استشهاده في مستشفى اليمامة، هتفت الجماهير بشعاراتٍ مؤيدة للشهداء ومنددة بالاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

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وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" ست عمليات إطلاق نار وحالة إلقاء عبوات ناسفة، وثلاث مواجهات بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين