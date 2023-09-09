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6 عمليات إطلاق نارٍ استهدفت الاحتلال في الـ24 ساعة الأخيرة بالضفة الغربية

09 سبتمبر 2023 . الساعة 21:49 بتوقيت القدس
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ست عمليات إطلاق نارٍ استهدفت الاحتلال في الـ24 ساعة الأخيرة بالضفة الغربية

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" ست عمليات إطلاق نار وحالة إلقاء عبوات ناسفة، وثلاث مواجهات بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وألقى الشباب الثائر الحجارة صوب قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في العيزرية بالقدس المحتلة ودورا القرع في رام الله.

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واندلعت مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال في كفر قدّوم بقلقيلية.

وأطلق مقاومون النّار صوب قوات الاحتلال في ثلاث نقاطٍ مختلفةٍ في مدينة طولكرم، وصوب قوات الاحتلال المتمركزة قرب حاجز المربعة في نابلس.

وفي جنين، استهدف المقاومون جنود الاحتلال على حاجز دوتان بصلياتٍ من الرصاص، كما أطلقوا النار صوب طائرات الاستطلاع في سماء المخيم.

وألقى الشّباب الثائر عبوة ناسفة محلية الصنع صوب قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في طمون بمحافظة طوباس.

#القدس المحتلة #أعمال المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #عمليات إطلاق نار

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