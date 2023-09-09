النائب "عبد الجواد" يدعو للزّحف نحو الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه

دعا النائب ناصر عبد الجوّاد جماهير الشعب الفلسطيني للحشدِ والرّباط في المسجد الأقصى، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه، ولا سيما مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية التي تنطلق منتصف أيلول الحالي.

وأكّد "عبد الجوّاد" أن الرباط والحشد في المسجد الأقصى واجب وطني وشرعي لكل من يستطيع الوصول إليه، لإحباط كل مخططات الاحتلال في المدينة المقدسة.

وبين أن المستوطنين يحاولون استغلال الأعياد اليهودية لاقتحام الأقصى بأعدادٍ كبيرة وأدائهم الطقوس التلمودية العلنية، لتكريس واقعٍ جديدٍ يتماشى مع مخططاتهم وأهدافهم الخبيثة.

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وبين أنه من الضروري أن يكون الأقصى حاضرًا في الفضائيات والإذاعات والجامعات والمدارس والمساجد وغيرها، للتحذير من مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وطالب الأمتين العربية والإسلامية بالدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، أمام مشاريع الاحتلال وخططه الرامية لهدمه وبناء الهيكل المزعوم.

كما طالب الجماهير العربية والإسلامية بالخروج إلى الشوارع والهتاف للأقصى، لافتًا أن الاحتلال يرتعبُ من الصحوة الإسلامية للشعوب.

وتتجهز جماعات الهيكل المزعوم لأكبر حشدٍ للمستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، مستغلين موسم الأعياد اليهودية الذي سينطلق منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي.

وتحاول جماعات الهيكل خلال الأعياد اليهودية، فرض وقائع جديدة في القدس، من خلال أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها.