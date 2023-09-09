إصابة مواطنَين في اعتداءات للمستوطنين في الأغوار الشمالية وبيت لحم

تواصلت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في عدة مناطق بالضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات، مساء اليوم السبت.

واعتدى مستوطنون على فلسطيني وأصابوه بجراحٍ في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، كما هاجموا أفراد أسرة غنيم أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة الثغرة المحاذية لمستوطنة "دانيال" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، ما أدى لإصابة المواطن أشرف علي غنيم، بكسور في القدمين.

وتصدّى الشباب الثائر للمستوطنين وأجبروهم على الفرار من منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية، تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب جنود الاحتلال.

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وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت فجر اليوم السبت، حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية تخللها اعتقال شاب من محافظة الخليل.

ورصد مركز معلومات فلسطيني “معطى” أمس 28 عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، ومواجهات في 17 نقطة.

وأحصى المركز 10 عمليات نوعية أوقعت خسائر بشرية في صفوف الاحتلال في القدس المحتلة منذ مطلع عام 2023 حتى 7-9-2023، أسفرت عن 11 قتيلًا إسرائيليا وإصابة 41 آخرين.