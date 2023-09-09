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خاطر: الكتلة بالضفة تواجه استهدافاً شرساً من الاحتلال والسلطة

"خريشة": السلطة تجرنا لفتنة داخلية بمواصلتها اعتقال الطلبة والمقاومين

09 سبتمبر 2023 . الساعة 19:59 بتوقيت القدس
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"خريشة": السلطة تجرنا لفتنة داخلية بمواصلتها اعتقال الطلبة والمقاومين

 قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إنه في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لانتهاكات مستمرة من الاحتلال تخرج علينا فئة من أبناء جلدتنا وتعتقل الطلاب والمقاومين.

وأكد أن هذه الحالة خطرة تجرّنا إلى فتن داخلية فلسطينية، في ظل مواصلة أجهزة السلطة لحملات الاعتقال السياسي.

وأعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة القدس أبو ديس في وقتٍ سابقٍ من اليوم السبت، عن رفضها واستهجانها لاعتداءات أجهزة أمن السلطة التي طالت عدداً من طلبة الجامعة، أثناء فعالية احتجاجية ومنددة باعتقال ممثلها الطالب مهند قفيشة.

وأشارت الكتلة الإسلامية إلى أن أجهزة أمن السلطة وبلباس مدني، اعتدت على أبناء الكتلة والقطب الديمقراطي وجبهة العمل، بالضرب والسحل، خلال مؤتمر صحفي دعت له الحركة الطلابية بالجامعة، على خلفية اختطاف الطالب مهند قفيشة لدى السلطة.

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وكانت الكتل الطلابية في جامعة القدس دعت للإفراج الفوري عن الطالب بكلية المهنة الصحية مهند قفيشة، مشيرة إلى أنها ستنظم مؤتمراً صحفياً الساعة الواحدة ظهراً، ضد اعتقال قفيشة.

واعتقلت أجهزة السلطة في الخليل منسق الكتلة الإسلامية في جامعة القدس أبو ديس مهند قفيشة، قبل 4 أيام، وذلك بعد مداهمة منزله عدة مرات.

وقال المتحدث باسم الكتلة الإسلامية في جامعة أبو ديس، محمد كسواني إن الهجمة على الشعب الفلسطيني تزدادُ شراسةً من الاحتلال، ويجب علينا أن نتكاتف من أجل الوحدة ومقاومة الاحتلال، إلا أن أجهزة السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية بحق الطلبة والنشطاء.

#الاعتقال السياسي #أجهزة أمن السلطة #اعتقال الطلبة

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