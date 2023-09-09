تضامن عربي ودولي مع المغرب عقب الزلزال وعروض للمساعدة

قدمت دول عربية وغربية تعازيها إلى المغرب في ضحايا الزلزال، الذي وقع مساء أمس الجمعة وأدى لمقتل 632 شخصا على الأقل وإصابة 329 حتى الآن، في وقت أعرب فيه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن استعدادهما لتقديم الدعم.

وضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب مراكش، بأقاليم و"عمالات" (مناطق إدارية) الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية المغربية.

ووصف المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء هذا الزلزال بأنه الأعنف منذ قرن، في حين أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال وقع على عمق 18.5 كيلومترا ومركزه جبال الأطلس، ولم يحدث مثله بالمملكة منذ عام 1900.

تعاز عربية

قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعازيه في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

في حين قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -في اتصال مع نظيره المغربي عزيز أخنوش- إن الدوحة مستعدة لتقديم المساعدات للمناطق المنكوبة.

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وأعربت السعودية -في بيان صادر عن الخارجية- عن مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية جراء الزلزال الذي ضربها، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع المغرب.

وقدم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه عبر منصة "إكس" معربا عن تضامن بلاده مع الرباط "في هذه الأوقات الصعبة" ووجه بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال.

وأرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى ملك المغرب مقدما تعازيه في ضحايا الزلزال، كما دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية الجمعيات الخيرية في البلاد إلى إطلاق حملة إغاثة ومساعدات لمنكوبي زلزال المغرب على وجه السرعة.

وبعث سلطان عُمان هيثم بن طارق برقية تعزية لملك المغرب، أعرب فيها عن خالص التعازي لشعب المملكة وأسر الضحايا.

كما أعربت مصر عن خالص تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال، مؤكدة -في بيان للخارجية- تضامنها الكامل مع المملكة حكومةً وشعبا في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع.

وأرسل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برقية إلى الملك محمد السادس، مؤكدا تضامن العراق حكومةً وشعبا مع الرباط.

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من جهتها، قدمت الخارجية الأردنية تعازيها إلى المغرب معلنةً تضامنها مع الرباط في مصابها الأليم، كما قدمت وزارتا الخارجية الجزائرية واليمنية تعازيهما للشعب المغربي وأسر ضحايا الزلزال.

وقالت الرئاسة التونسية إنّ الشعب التونسي يتقاسم مع شقيقه المغربي الأسى إثر الزلزال، مؤكدة وقوف تونس إلى جانب الرباط في محنتها، وأنها تضع كل ما لديها من إمكانيات لمعاضدة جهود المغرب.

وعبّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة -عبر منصة "إكس"- عن تعازيه للمغرب وتضامنه الكامل مع أسر ضحايا الزلزال.

تضامن دولي

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه للشعب المغربي في ضحايا الزلزال، مؤكدا أن أنقرة تقف إلى جانب المملكة بكل الوسائل الممكنة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني -في بيان- عن تعازيه لشعب المغرب وحكومته بعد الزلزال المروع.

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وفي الصين، نقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس شي جين بينغ تقديمه التعزية في ضحايا زلزال المغرب.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة تعزية في ضحايا هذا الزلزال -عبر حسابه على منصة إكس- وأعرب عن التضامن مع المغرب خلال هذه الفترة المأساوية.

كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في بيان موجه إلى ملك المغرب- أن بلاده تشاطر الشعب المغربي الحزن والحداد، مقدما تعازيه.

ووجه المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم -عبر منصة إكس- التعازي إلى أقارب ضحايا زلزال المغرب، قائلا إن الأنباء الصادرة من هناك مروعة.

كما قدم وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم خالص التعازي لجميع ضحايا الزلزال وأسرهم في المغرب.

وفي إسبانيا، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز -عبر منصة إكس- إن بلاده تقف إلى جانب ضحايا الزلزال، مقدما تعازيه إلى الشعب المغربي.

من جهتها، أعلنت السفارة الفرنسية في المغرب أنها فتحت وحدة استجابة للطوارئ، معربة عن تضامنها مع الرباط.

في حين عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساعدة بلاده في عمليات الإنقاذ بالمغرب.

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وأعربت السفارة الأميركية بالمغرب عن خالص التعازي لضحايا الزلزال، قائلة إنها تتابع الوضع عن كثب، داعية مواطنيها إلى توخي الحذر.

كما قدم رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي تعازيه إلى ملك المغرب وأسر ضحايا الزلزال.

استعداد للمساعدة

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم مملكة المغرب باللحظات الصعبة التي تمر بها بعد وقوع الزلزال.

في حين أفاد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الاتحاد على استعداد لتقديم مساعدات للمغرب.

ومن جهتها، قالت الأمم المتحدة إنها على استعداد لدعم المغرب في جهوده لمساعدة متضرري الزلزال.

كما أفاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالاستعداد لدعم الاحتياجات الصحية العاجلة للمغرب.

وأبدى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي -عبر منصة "إكس"- استعداد بلاده لمساعدة المغرب بكل الوسائل الممكنة.

وأعلنت الخارجية السويسرية تفعيل "خلية أزمة" لدراسة إمكانية إرسال مساعدة إلى المغرب.

وقد صرحت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بعزم بلادها دعم المغرب في هذا الوضع الطارئ.

المصدر / وكالات