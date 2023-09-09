مقتل شاب وإصابة 3 آخرين في جريمتي إطلاق نار منفصلتين بالداخل المحتل

لقي شاب يبلغ من العمر 19 عامًا مصرعه عصر اليوم السبت في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة تل السبع بمنطقة النقب.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب الذي لقي مصرعه بجريمة تل السبع هو جهاد عودة أبو الروس، حيث أصيب شخصان آخران في الجريمة ذاتها.

وأوضحت المصادر المحلية أن الجريمة وقعت في محطة وقود في مدخل مدينة تل السبع بالنقب، موضحةً أن جراح الشبان الثلاثة خطيرة.

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وأفادت الطواقم الطبية بأنها توجهت على وجه السرعة إلى مكان وقوع جريمة إطلاق النار، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية.

وقالت الطواقم الطبية: "المسعفون هرعوا إلى المكان ووجدوا 3 إصابات لشبان بعمر 19 عامًا وقدموا العلاج لهم ومن ثم تم نقلهم إلى مستشفى سوروكا"، لتعلن الطواقم الطبية عن مقتل أحدهم.

وأصيبت سيدة خمسينية عصر اليوم بجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أم الفحم، حيث لم ترد أخبار حتى اللحظة حول وضع الإصابة ومدى خطورتها.

وأشارت الطواقم الطبية إلى أنه جرى نقل السيدة المصابة في أم الفحم إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم لها.