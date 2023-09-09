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هنية يعزّي ملك المغرب محمد السادس بضحايا الزلزال الأليم

09 سبتمبر 2023 . الساعة 15:49 بتوقيت القدس
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هنية يعزّي ملك المغرب محمد السادس بضحايا الزلزال الأليم

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية برقية تعزية ومواساة إلى الملك محمد السادس بن الحسن الثاني ملك المغرب بضحايا الزلزال الأليم الذي وقع ليلة أمس جنوب غرب البلاد.

وقدّم هنية في رسالته التعازي والمواساة للملك وللشعب المغربي الشقيق، معبراً عن تضامنه والشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي الشقيق، داعياً الله عز وجل الشفاء العاجل للجرحى.

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وقال رئيس الحركة في رسالته "نبعث من خلالكم إلى أسر الضحايا والجرحى والمصابين، وإلى الشعب المغربي عامة، أصدق مشاعر التضامن والتعزية والمواساة، داعين بالرحمة والمغفرة للضحايا، وأن ينزلهم منازل الشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والتسليم وحسن العزاء".

#حماس #المغرب #الملك محمد السادس #زلزال المغرب

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