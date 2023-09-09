طبيبة تحذر من الإجهاد والوزن الزائد

أكدت الطبيبة ناتاليا أوخانوفا أخصائية علم الوراثة النفسي، أن وزن الجسم يزداد بسبب التوتر العصبي المزمن من أجل الحماية الذاتية.

وقالت خلال تصريحات صحفية: "يوصي الأطباء في هذه الحالة بضرورة استشارة طبيب نفساني أو معالج نفساني من أجل تشخيص أسباب التوتر النفسي وتغير الموقف تجاه الذات وتجاه المواقف الناشئة وكذلك لتشكيل آليات دفاعية جديدة أكثر ملائمة للحالة".

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وأوضحت أنه في الغالب يزداد وزن الشخص بسبب مشكلات نفسية مثل الشعور بعدم الأهمية والشعور بالضعف وعدم القدرة على الاحتماء ورهاب العلاقة الحميمة.

وللحفاظ على رشاقة الجسم أو التخلص من الوزن الزائد أوصت باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة واتباع نظام نوم ثابت.

وأضافت: "إذا كان الشخص يهمل الراحة الجيدة ستحدث اضطرابات في الجسم تؤدي إلى زيادة الوزن".

المصدر / وكالات