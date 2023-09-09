النائب زعارير: جرائم الاحتلال الخطيرة ستولد ردود ثورية في الضفة

أكد النائب باسم زعارير أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتجاوزاته الخطيرة بحق شعبنا الفلسطيني، ستؤدي إلى مزيد من الردود الثورية في الضفة الغربية وكافة المواقع الفلسطينية.

وقال زعارير إن انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته، وتجاوزه للخطوط الحمراء، ستلقي برود فعل ثورية، وسينتج عنها تحرك من قبل كافة أطياف شعبنا بقرار ذاتي ودون توجيه من الفصائل أو أي جهة أخرى.

وأوضح أن اعتداءات الاحتلال التي طالت النساء والحرائر في الخليل والقدس وكل مكان، ستدفع شعبنا للاستنفار وعدم التهاون في الرد على هذه الجرائم.

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وذكر أن قيادة الاحتلال المتطرفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم بحق شعبنا، مشيراً إلى أن عمليات المقاومة والردود الثورية من شعبنا تأتي في سياق النخوة والتصدي للاعتداءات الاحتلال والمستوطنين، والتي تستهدف بشكل متكرر الأرض والمقدسات.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني “معطى” 28 عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، ومواجهات في 17 نقطة.

وأحصى المركز 10 عمليات نوعية أوقعت خسائر بشرية في صفوف الاحتلال في القدس المحتلة منذ مطلع عام 2023 حتى 7-9-2023، أسفرت عن 11 قتيلًا إسرائيليا وإصابة 41 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين