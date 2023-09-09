فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أجهزة السلطة تعتدي على طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة أبو ديس

هل توقع العالم الهولندي موعد حدوث زلزال المغرب؟

النائب زعارير: جرائم الاحتلال الخطيرة ستولد ردود ثورية في الضفة

طبيبة تحذر من الإجهاد والوزن الزائد

العطل والإجازات الرسمية في فلسطين لعام 2024

قتيلان و11 جريحًا جرَّاء تصاعد الاشتباكات في مخيم "عين الحلوة"

حي "تل الرميدة" محروم من البناء والترميم بسبب "اتفاقية الخليل"

الضفة.. "السلطة" تواصل انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين

هبوط اضطراري لطائرة أردنية في بريطانية متجهة إلى شيكاغو

"روابي العيساوية".. بلدة مقدسية يحاصرها الاحتلال ويحولها إلى سجن لأهلها

العطل والإجازات الرسمية في فلسطين لعام 2024

09 سبتمبر 2023 . الساعة 11:49 بتوقيت القدس
...
جدول العطل والإجازات الرسمية في فلسطين
غزة/ محمد زقوت

تشهد العطل والإجازات الرسمية في فلسطين لعام 2024 اهتمامًا كبيرًا من قِبل عديد المواطنين، والتي تمنحها الجهات الرسمية وفقًا للدستور الفلسطيني.

لذلك، تشهد محرّكات البحث الشهيرة مثل جوجل عمليات بحث مكثفة حول هذا الموضوع، حيث يبحث الناس عن التواريخ والأيام التي ستكون عطلًا رسميًا في العام القادم.

تلك المعلومات تُمثل أهمية كبيرة لدى شرائح المجتمع الفلسطيني المختلفة في الضفة وغزة، وتسهم في تنظيم حياتهم وخططهم وللاستمتاع بهذه العطل.

ويستعرض لكم موقع "" كل ما يتعلَّق من أسئلة حول العطلات والإجازات الرسمية لعام 2024 في فلسطين.

كم عدد العطل الرسمية في فلسطين؟

تبلغ عدد العطل الرسمية في فلسطين في العام الميلادي الواحد، وفقاً للدستور الفلسطيني، نحو 38 عطلة بالعام، وتتمثل بالأعياد والمناسبات الوطنية، بالإضافة إلى عطل الموظفين المسيحيين الشرقيين والغربيين والطائفة السامرية.

هل يوم الأرض عطلة رسمية في فلسطين؟

يعتبر يوم الأرض من ضمن العُطل والإجازات الرسمية في فلسطين، وفقًا للدستور الفلسطيني، وتعلن الجهات الرسمية الفلسطينية كل عام من بداية شهر مارس، يوم الأرض عطلة رسمية والتي توافق تاريخ 30/3 من كل عام.

كم عدد ساعات الدوام الرسمي في فلسطين لعام 2024م؟

حدَّدت الجهات الرسمية في فلسطين عدد ساعات وأيام العمل الرسمية في الضفة وغزة، حيث تبدأ ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحاً وتنتهي الساعة 2:30 مساءً، بواقع سبع ساعات يومياً، وخمسة أيام تبدأ من يوم الأحد حتى يوم الخميس ويكون يوما الجمعة والسبت إجازة رسمية.

ما هي العطل والإجازات الرسمية في فلسطين لعام 2024؟

للتوضيح، الجدول التالي يظهر أيام العطل والإجازات الرسمية في فلسطين لهذا العام وتواريخها، بالإضافة إلى طبيعة العطلة أو الإجازة ومدَّتها، على النحو التالي:

المناسبة

اليوم

التاريخ

مدة العطلة الرسمية

إجازة رأس السنة الميلادية

الإثنين

01/01/2024

يوم واحد

إجازة عيد الميلاد المجيد الشرقي

الأحد

07/01/2024

يوم واحد

إجازة ذكرى الإسراء والمعراج

السبت

8/02/2024

27 رجب

يوم واحد

إجازة يوم المرأة العالمي

الجمعة

08/03/2024

يوم واحد

إجازة يوم الأرض

السبت

30/03/2024

يوم واحد

إجازة عيد الفطر السعيد

الأربعاء والخميس والجمعة

10-12/04/2024

1-3 شوال

ثلاثة أيام

إجازة عيد العمال العالمي

الأربعاء

01/05/2024

يوم واحد

إجازة وقفة عرفة

السبت

15/06/2024

9 ذو الحجة

يوم واحد

إجازة عيد الأضحى المبارك

الخميس والجمعة والسبت والأحد

16-19/06/2024

10-13 ذو الحجة

أربعة أيام

إجازة رأس السنة الهجرية

الأحد

7/07/2024

1 محرم

يوم واحد

إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف

الأحد

15/09/2024

12 ربيع الأول

يوم واحد

إجازة عيد الاستقلال الفلسطيني

الجمعة

15/11/2024

  يوم واحد

إجازة عيد الميلاد المجيد الغربي

الأربعاء

25/12/2024

  يوم واحد

في الختام، تقوم الجهات الرسمية الفلسطينية بتقليص ساعات الدوام خلال شهر رمضان لتصبح 6 ساعات بدلاً من 7 ساعات عمل، وذلك لنفس عدد الأيام، ويجدر بالذكر أن هذه الساعات المقلصة لا تؤثر على العطل أو الإجازات الرسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#يوم المرأة #يوم الأرض #رأس السنة #العطل الرسمية #عيد العمال #العطل والإجازات الرسمية في فلسطين لعام 2024 #الإجازات الرسمية 2024

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة