غزة/ محمد زقوت

تشهد العطل والإجازات الرسمية في فلسطين لعام 2024 اهتمامًا كبيرًا من قِبل عديد المواطنين، والتي تمنحها الجهات الرسمية وفقًا للدستور الفلسطيني.

لذلك، تشهد محرّكات البحث الشهيرة مثل جوجل عمليات بحث مكثفة حول هذا الموضوع، حيث يبحث الناس عن التواريخ والأيام التي ستكون عطلًا رسميًا في العام القادم.

تلك المعلومات تُمثل أهمية كبيرة لدى شرائح المجتمع الفلسطيني المختلفة في الضفة وغزة، وتسهم في تنظيم حياتهم وخططهم وللاستمتاع بهذه العطل.

ويستعرض لكم موقع " " كل ما يتعلَّق من أسئلة حول العطلات والإجازات الرسمية لعام 2024 في فلسطين.

كم عدد العطل الرسمية في فلسطين؟

تبلغ عدد العطل الرسمية في فلسطين في العام الميلادي الواحد، وفقاً للدستور الفلسطيني، نحو 38 عطلة بالعام، وتتمثل بالأعياد والمناسبات الوطنية، بالإضافة إلى عطل الموظفين المسيحيين الشرقيين والغربيين والطائفة السامرية.

هل يوم الأرض عطلة رسمية في فلسطين؟

يعتبر يوم الأرض من ضمن العُطل والإجازات الرسمية في فلسطين، وفقًا للدستور الفلسطيني، وتعلن الجهات الرسمية الفلسطينية كل عام من بداية شهر مارس، يوم الأرض عطلة رسمية والتي توافق تاريخ 30/3 من كل عام.

كم عدد ساعات الدوام الرسمي في فلسطين لعام 2024م؟

حدَّدت الجهات الرسمية في فلسطين عدد ساعات وأيام العمل الرسمية في الضفة وغزة، حيث تبدأ ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحاً وتنتهي الساعة 2:30 مساءً، بواقع سبع ساعات يومياً، وخمسة أيام تبدأ من يوم الأحد حتى يوم الخميس ويكون يوما الجمعة والسبت إجازة رسمية.

ما هي العطل والإجازات الرسمية في فلسطين لعام 2024؟

للتوضيح، الجدول التالي يظهر أيام العطل والإجازات الرسمية في فلسطين لهذا العام وتواريخها، بالإضافة إلى طبيعة العطلة أو الإجازة ومدَّتها، على النحو التالي:

المناسبة اليوم التاريخ مدة العطلة الرسمية إجازة رأس السنة الميلادية الإثنين 01/01/2024 يوم واحد إجازة عيد الميلاد المجيد الشرقي الأحد 07/01/2024 يوم واحد إجازة ذكرى الإسراء والمعراج السبت 8/02/2024 27 رجب يوم واحد إجازة يوم المرأة العالمي الجمعة 08/03/2024 يوم واحد إجازة يوم الأرض السبت 30/03/2024 يوم واحد إجازة عيد الفطر السعيد الأربعاء والخميس والجمعة 10-12/04/2024 1-3 شوال ثلاثة أيام إجازة عيد العمال العالمي الأربعاء 01/05/2024 يوم واحد إجازة وقفة عرفة السبت 15/06/2024 9 ذو الحجة يوم واحد إجازة عيد الأضحى المبارك الخميس والجمعة والسبت والأحد 16-19/06/2024 10-13 ذو الحجة أربعة أيام إجازة رأس السنة الهجرية الأحد 7/07/2024 1 محرم يوم واحد إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف الأحد 15/09/2024 12 ربيع الأول يوم واحد إجازة عيد الاستقلال الفلسطيني الجمعة 15/11/2024 يوم واحد إجازة عيد الميلاد المجيد الغربي الأربعاء 25/12/2024 يوم واحد

في الختام، تقوم الجهات الرسمية الفلسطينية بتقليص ساعات الدوام خلال شهر رمضان لتصبح 6 ساعات بدلاً من 7 ساعات عمل، وذلك لنفس عدد الأيام، ويجدر بالذكر أن هذه الساعات المقلصة لا تؤثر على العطل أو الإجازات الرسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين