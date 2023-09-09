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هبوط اضطراري لطائرة أردنية في بريطانية متجهة إلى شيكاغو

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هبوط اضطراري لطائرة أردنية في بريطانية متجهة إلى شيكاغو

09 سبتمبر 2023 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن اضطرارها، لتحويل مسار الرحلة المتجهة من عمان إلى شيكاغو، لتهبط اضطراريا في مطار هيثرو في لندن لإسعاف حياة مسافر أمريكي من أصول عربية.

وقالت شركة الطيران، إنها اضطرت أمس الخميس، لتحويل مسار الرحلة الاعتيادية رقم RJ263 المتجهة من عمان (مطار الملكة علياء الدولي) إلى شيكاغو (مطار أوهير الدولي)، لتهبط اضطراريا في مطار هيثرو في لندن.

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وكان قائد الطائرة قد اتخذ قرارا بتحويل مسار الرحلة والهبوط في أقرب مطار بعد أن أبلغه طاقم الطائرة أن أحد المسافرين يعاني من أعراض ذبحة صدرية مما يستدعي نقله للمستشفى، حيث تم إسعافه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والمزيد من الرعاية الطبية.

واستأنفت الطائرة مسارها الأصلي بعد تأخير قارب ساعة و15 دقيقة على أرض مطار هيثرو.

وتؤكد الشركة حرصها على صحة مسافريها وسلامتهم بالرغم من جميع التكاليف المالية التي تتكبدها نتيجة لمثل هذه المواقف والحوادث الاضطرارية.

المصدر / وكالات
#طائرة #شيكاغو #هبوط اضطراري

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