الشيخ عكرمة صبري يدعو للرباط والدفاع عن الأقصى خلال أعياد اليهود

دعا خطيب الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، إلى شد الرباط ومواصلة شد الرحال للمسجد المبارك، وذلك لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين خلال الأعياد اليهودية المرتقبة.

وقال الشيخ صبري إن "الاقتحامات المتكررة لمصلى باب الرحمة ستفشل"، مشدداً على ضرورة شد الرحال للأقصى والدفاع عنه في كل الأوقات، لا سيما فيما يسمى بـ"أعياد اليهود" التي تصادف بعد أيام.

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وذكر أن الاحتلال يفقد صوابه حينما يرى جموع المصلين تزحف للأقصى، معتبراً أن البطش المتكرر بالمقدسيين دليل واضح على إفلاس الاحتلال وضعفه وجبنه.

وأشاد بالمرابطين والمصلين الذين يحرصون على تواجدهم الكثيف في الأقصى، لكسر إرادة المحتل ولإفشال مخططات المستوطنين وأطماعهم بالمسجد المبارك.

وكان الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، قد أكد أن اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة، وتحطيم محتويات بداخله ومصادرة أخرى، جريمة جديدة ضمن الحرب الدينية المحمومة على القدس والأقصى.

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وشدد حمادة على أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام مخططات الاحتلال والمستوطنين بالأقصى، وسيكون سدًّا منيعًا لحمايته والدفاع عنه، وسيبوء الاحتلال بالفشل وستنتصر إرادة شعبنا بوصفه صاحب الحق الوحيد في المسجد.

وتواصل جماعات الهيكل المزعوم مساعيها لحشد المستوطنين بشكل واسع في المسجد الأقصى المبارك، خلال ثلاثة أعياد يهودية مقررة الشهر الجاري، فيما حذر مراقبون من تفجر الأوضاع في مدينة القدس، جراء الانتهاكات المستمرة بحق المقدسات الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين