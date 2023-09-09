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الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر الأحد 10 سبتمبر

09 سبتمبر 2023 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، اليوم السبت، كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.

ودعت في خبر عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، المسافرين الحضور الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، منبّهة إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

وشدَّدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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