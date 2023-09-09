حماس تعزي المغرب بضحايا الزلزال

قدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس التعازي والمواساة إلى المملكة المغربية، ملكًا وحكومةً وشعباً في ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، معربًة عن تضامنها الكامل معها في محنتها.

وقالت في بيان صحفي وصل " ": " نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، والسلامة للمفقودين والمتضررين".

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وأضافت:" نعزي المملكة المغربية في هذا المصاب الأليم والمُفجع، ونُعرب عن تضامننا الكامل معها في هذه المحنة الأليمة، وندعو الله أن يحفظ المملكة المغربية من كل سوء ومكروه".

وضربت هزَّة أرضية، مدنًا مغربية، مساء الجمعة، ما تسبب في سقوط مئات الضحايا والمصابين، ودمار في عدد كبير من المباني.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية، أن الحصيلة الأولية للضحايا، من جراء الهزة بلغت 296 وفاة، في أقاليم الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، كما سجلت إصابة 153 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين