"منتدى الإعلاميين" يدين ازدواجية معايير "منصات التواصل" ويشيد بجهود "الجزيرة"

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم السبت، ما صفه بـ "إزدواجية معايير منصات التواصل الاجتماعي في التعامل مع المحتوى الفلسطيني، مشيداً بجهود قناة الجزيرة الرامية إلى فضح ما يتعرض له المحتوى العربي والفلسطيني من انتهاكات.

وقال في بيان صحفي: "يتواصل استهداف المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي بما يعكس ازدواجية معايير تتناقض بالكلية مع مبادئ النزاهة والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان المؤكدة على حرية الرأي والتعبير، إذ جرى إغلاق مئات الحسابات والصفحات الفلسطينية وتقييد الوصول إليها في حين تعج الحسابات والصفحات الإسرائيلية بخطاب الكراهية والعنصرية دون أن يطالها أي قيود من قبل منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضاً: بالفيديو "ما خفي أعظم" يكشف عن اعترافات صادمة لمسئول سابق بـ"الشاباك" عن العلاقة مع فيسبوك

وأشار إلى أن برنامج ما خفي أعظم الذي بثته قناة الجزيرة مساء الجمعة 8 سبتمبر 2023 وتضمن اعترافاً واضحاً من قبل مسؤول سابق بوحدة السايبر بجهاز الشاباك الإسرائيلي بتعاون فيسبوك لحذف المحتوى المناهض لإسرائيل"، فضلاً عن اعترافه بتعاون فيسبوك لإبقاء منشورات لأغراض استخبارية.

ونبه إلى إقرار عضو مجلس الإشراف بشركة ميتا بتقييد مفرط للمحتوى العربي والفلسطيني، وما كشفته تقارير وحدة السايبر الإسرائيلية عن قبول فيسبوك آلافا من طلباتها بحذف المحتوى الفلسطيني، مجدداً إدانته الشديدة لنهج محاربة المحتوى الفلسطيني، وانخراط إدارة شركة ميتا في خدمة الاحتلال الإسرائيلي عبر فتح المجال واسعاً أمام روايته الكاذبة وتحريض الحسابات الإسرائيلية السافر على الشعب الفلسطيني.

وأشاد بدور قناة الجزيرة عبر برنامج ما خفي أعظم ومعده الصحفي تامر المسحال بفضح ازدواجية معايير منصات التواصل، عاداً استهداف المحتوى الفلسطيني دعم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الموغل في إراقة دماء الصحفيين الفلسطينيين وتدمير مقار المؤسسات الإعلامية الفلسطينية في إطار سعيه الدوؤب لحجب الرواية الفلسطينية وإخفاء جرائمه عن أنظار العالم، فضلاً عما يشكله من مصادرة لحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين مع قضيته العادلة في حرية الرأي والتعبير، بما يمثل عدوانا سافرا يخل بالقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية.

ودعا إلى ضرورة مواجهة محاربة المحتوى الفلسطيني عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والقانونية والإعلامية، وعدم السماح باستمرار التغول على الرواية الفلسطينية، كما يطالب نشطاء منصات التواصل الاجتماعي المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بتكثيف جهودهم لنصرة الحق الفلسطيني.



المصدر / فلسطين أون لاين