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"التشريعي الفلسطيني" يُعزّي المغرب بضحايا الزلزال

09 سبتمبر 2023 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
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الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة- أرشيف

قدَّم المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم السبت، أحر التعازي وأعمق معاني المواساة إلى المغرب الشقيق في ضحايا "الكارثة الأليمة" من جرَّاء الزلزال المدمّر الذي ضرب عدداً من المدن المغربية.

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وعبَّر د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، عن تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع الشعب المغربي الشقيق وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل.

وقال في بيان صحفي: "ونعد ما حصل مصابنا أيضاً، وندعو الله تعالى أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل والسلامة للمفقودين والمتضررين، وأن يحفظ المغرب من كل سوء".

المصدر / فلسطين أون لاين
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