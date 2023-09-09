الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بـ(4) درجات

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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طقس السبت 9 سبتمبر

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأحد 10 سبتمبر

ويوم غدٍ الأحد، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الاثنين 11 سبتمبر

والاثنين المقبل، يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 12 سبتمبر

فيما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين