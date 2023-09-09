منتدى الإعلاميين: نشيد بما كشفه تحقيق "ما خفي أعظم" وندين نهج شركة "ميتا" في خدمة الاحتلال

أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ان استهداف المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي متواصل، بما يعكس ازدواجية معايير تتناقض بالكلية مع مبادئ النزاهة والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان المؤكدة على حرية الرأي والتعبير.

وأشاد المنتدى في بيان مساء أمس الجمعة، 08 أيلول، 2023 بدور قناة الجزيرة عبر برنامج ما خفي أعظم ومعده الصحفي تامر المسحال بفضح ازدواجية معايير منصات التواصل.

وأوضح المنتدى إغلاق مئات الحسابات والصفحات الفلسطينية وتقييد الوصول إليها في حين تعج الحسابات والصفحات الإسرائيلية بخطاب الكراهية والعنصرية دون أن يطالها أي قيود من قبل منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أكد عليه برنامج ما خفي أعظم الذي تبثه قناة الجزيرة.



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وأشار لإقرار عضو مجلس الإشراف بشركة ميتا بتقييد مفرط للمحتوى العربي والفلسطيني، وما كشفته تقارير وحدة السايبر الإسرائيلية عن قبول فيسبوك آلافا من طلباتها بحذف المحتوى الفلسطيني، فإنه يجدد إدانته الشديدة لنهج محاربة المحتوى الفلسطيني، وانخراط إدارة شركة ميتا في خدمة الاحتلال عبر فتح المجال واسعاً أمام روايته الكاذبة وتحريض الحسابات الإسرائيلية السافر على الشعب الفلسطيني.

واعتبر منتدى الإعلاميين استهداف المحتوى الفلسطيني دعما لجرائم الاحتلال الموغل في إراقة دماء الصحفيين الفلسطينيين وتدمير مقار المؤسسات الإعلامية الفلسطينية في إطار سعيه الدؤوب لحجب الرواية الفلسطينية وإخفاء جرائمه عن أنظار العالم، فضلاً عما يشكله من مصادرة لحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين مع قضيته العادلة في حرية الرأي والتعبير، بما يمثل عدوانا سافرا يخل بالقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية.

و طالب نشطاء منصات التواصل الاجتماعي المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بتكثيف جهودهم لنصرة الحق الفلسطيني.

كما دعا المنتدى إلى ضرورة مواجهة محاربة المحتوى الفلسطيني عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والقانونية والإعلامية، وعدم السماح باستمرار التغول على الرواية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين