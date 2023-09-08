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"أبو كويك": ضربات المقاومة المتصاعدة أفشلت مخططات الاحتلال

08 سبتمبر 2023 . الساعة 22:36 بتوقيت القدس
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أكد القيادي في حركة "حماس" الشيخ حسين أبو كويك، أن ضربات المقاومة أفشلت مخططات الاحتلال الساعية لوأدها وإنهائها. 

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يمتلك مشروع كرامةٍ وتحرير وثبات على المبادئ، في حين أن الاحتلال يثبتُ يومًا بعد يومٍ أنه عديم الأخلاق والحياء وكثير الإجرام. 

وبينّ أن حركة "حماس" تطرقُ كل الأبواب السياسية والعسكرية والإعلامية لإيقاف الاحتلال عند حدّه.

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تزامنَ حديث "أبو كويك" مع عدوانٍ شاملٍ يشنه الاحتلال ومستوطنوه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من تدنيسٍ للمقدسات وتنفيذ مشاريع تهويدية واستيطانية واعتداءات بشكل يومي في القدس والضفة. 

ويسعى الاحتلال عبر حملاتِه اليومية التي يشنها في الضفة والقدس، لإنهاء حالة المقاومة المتصاعدة ردًا على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، إلا أن المقاومة والشعب الفلسطيني أفشلا خططه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #حسين أبو كويك

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