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موعد الإعلان عن المرشحين لجوائز الفيفا للأفضل في 2023

08 سبتمبر 2023 . الساعة 22:15 بتوقيت القدس
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موعد الإعلان عن المرشحين لجوائز الفيفا للأفضل في 2023

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن موعد بدء التصويت على جوائز "ذا بيست" للأفضل في العالم، لعام 2023.

ويعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، آخر من توج بجائزة أفضل لاعب في العالم نسخة 2022، بعد قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022.

وأكد الحساب الرسمي "لفيفا"، عبر منصة "إكس"، (تويتر سابقًا )، أن التصويت على جوائز الأفضل سينطلق يوم الخميس الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، حيث سيتمكن عشاق المستطيل الأخضر في جميع أنحاء العالم من الإدلاء بأصواتهم في عدد من فئات الجوائز.

وأوضح "الفيفا" أن التصويت سيبدأ عبر منصاته الرقمية يوم 14 سبتمبر عندما يتم الإعلان عن المرشحين المختارين للتنافس على الجوائز، وأضاف أنه سيتم فتح باب التصويت على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023، اعتبارًا من الخميس 21 سبتمبر الجاري.

وسيتم التصويت للمرشحين في جوائز الأفضل في العالم للرجال (أفضل لاعب ومدرب وحارس مرمى)، بناءً على ما قدمه اللاعبون في الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

في حين سيتم التصويت على جوائز السيدات بناء على ما قدمته المتنافسات في الفترة من 1 أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023، وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات.

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