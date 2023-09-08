المنتخب الأولمبي في المهمة الأبرز أمام اليابان

غزة/ وائل الحلبي:

سيكون المنتخب الأولمبي أمام اختبار صعب وهام عندما يلتقي نظيره الياباني، في المباراة التي تجري بينهما السبت الساعة 9:30 بتوقيت فلسطين، في العاصمة البحرينية المنامة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

الأولمبي حقق العلامة الكاملة في مباراته الأولى أمام البحرين التي فاز بها بهدف دون رد، ليحصد أول ثلاثة نقاط في رصيده وهو نفس رصيد منتخب اليابان صاحب المركز الأول بفوزه الكبير على باكستان بسداسية نظيفة.

الفدائي الأولمبي يمني النفس في أن يظهر بشكل قوي ولافت أمام اليابان والخروج من اللقاء بأول انتصاراته في تاريخ مواجهات المنتخبين، أو نقطة التعادل التي ستكون جيدة مقارنة بإمكانيات المنتخب الياباني.

الظهور الأول للأولمبي منح دفعة كبيرة من الأول بقدرته على التأهل لكأس آسيا تحت 23 سنة للمرة الثانية في تاريخه، وهذا ما سيحاول استغلاله إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب لتحفيز لاعبيه وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد في حجز بطاقة الصعود للبطولة التي تستضيفها قطر في شهر أبريل 2024.

ومن المتوقع أن يتم الاعتماد على نفس التشكيلة التي بدأ بها أمام البحرين، مع احتمالية غياب خالد النبريص حال عدم تعافيه من الإصابة التي عانى منها وأجبرته على مغادرة المباراة السابقة بعد أقل من 20 دقيقة على بدايتها.

أبو جزر سيعمل على تغيير طريقة اللعب التي اعتمد عليها في المباراة الأولى، مع الحفاظ على الشكل العام لأسلوب المنتخب الأولمبي ولكن مع زيادة عددية في خط الوسط لإحباط المحاولات الهجومية لمنتخب اليابان والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها المنتخب الأولمبي نظيره الياباني الذي تمكن في الفوز بالمرتين السابقتين، الأولى في دورة الألعاب الآسيوية 2014 بنتيجة 4-0 وفي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة عام 2018 بهدف دون رد.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي كلا من: عبد الهادي ياسين، مهدي عاصي، مالك سلامة، وجدي نبهان، هادي رباح، إبراهيم أبو عمير، علي ربعي، محمد نزال، عمر كايد، صادق عبيد، جهاد أبو العينين، أحمد كُلاب، حمزة حسين، مهند حسنين، سامر زبيده، أنس بني عودة، عبد الله الشرفا، محمد صندوقة، زيد القنبر، خالد النبريص، جبران حج يوسف، محمد ديرية.

المصدر / فلسطين أون لاين