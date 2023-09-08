فليك يختار نجم برشلونة قائداً لمنتخب ألمانيا

أكّد مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم هانزي فليك الجمعة أن لاعب وسط برشلونة الإسباني إيلكاي غوندوغان سيحمل شارة قيادة "دي مانشافات"، وذلك قبل تسعة أشهر من استضافة البلاد لنهائيات كأس أوروبا 2024.

وكان غوندوغان قائدا لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا خلال موسم 2022/23 قبل مغادرته إلى الدوري الإسباني.

وسيرتدي اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا شارة القائد خلال المباراة الدولية الودية السبت ضد اليابان في فولفسبورغ.

وفي غياب حارس المرمى مانويل نوير الذي أصيب بكسر في ساقه اليمنى خلال حادث تزلج في أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي عقب الخروج المخيب من الدور الاول لمونديال قطر، اختار فليك لاعب وسط بايرن ميونيخ يوزوا كيميش قائدا في المباريات الدولية الودية في آذار/مارس وحزيران/يونيو الماضيين.

وأوضح فليك عن "ثنائي القيادة" الذي كان يهدف إلى خلقه بين غوندوغان وكيميش البالغ من العمر 28 عامًا: "إنه يمنح طاقة جديدة يمكننا استخدامها".

وقال غوندوغان "أنا سعيد بهذا التصويت على الثقة. إنه شرف عظيم لي أن أقود هذا المنتخب الذي لا يزال شابا"، مضيفا أنه يدرك "المسؤولية" الملقاة على عاتق من يقود بطل العالم أربع مرات وأوروبا ثلاث مرات.

المصدر / فلسطين اونلاين