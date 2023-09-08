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ماريغا مهاجم الهلال السابق ينتقل للشارقة الإماراتي

08 سبتمبر 2023 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
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ماريغا مهاجم الهلال السابق ينتقل للشارقة الإماراتي

أعلن نادي الشارقة الاماراتي لكرة القدم الجمعة تعاقده مع المهاجم المالي موسى ماريغا في صفقة انتقال حرّ عقب فسخ عقده مع الهلال السعودي.

وقال بطل كأس الامارات عبر حسابه في منصة "اكس"( تويتر سابقاً) "ملك جديد ينضم لقلعة الملوك... نرحب بانضمام موسى ماريغا الى صفوف  فريقنا".

وكان الهلال تعاقد مع ماريغا (32 عاماً) في أيار/مايو 2021، لمدة 3 سنوات قادماً من بورتو البرتغالي، لكنه فسخ عقده في آب/اغسطس الماضي قبل عام من نهايته، بعدما خاض في صفوفه 75 مباراة في كافة المسابقات وسجل 25 هدفا ومرر 7 كرات حاسمة.

وبدأ ماريغا المولود في احدى ضواحي باريس مشواره مع إيفري الفرنسي (2010-2011) ثم تنقل بين عدة أندية، قبل أن يخوض اول تجربة خارجية له مع الترجي التونسي الذي لم يتمكن من ارتداء قميصه بسبب مشكلات ادارية (2014)، ومنه الى مارdتيمو البرتغالي (2015-2016) ثم بورتو (2016-2021) تخللتها فترة اعارة الى فيتوريا دي غيمارايش (2016-2017) والهلال(2021-2023).

المصدر / فلسطين اونلاين
#الهلال السعودي #ماريغا #الشارقة الإماراتي

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