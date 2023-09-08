تواصل قوات الاحتلال ومستوطنوها انتهاكاتهم بحق المقدسيين وتضييقاتها على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع قرب الأعياد اليهودية والاقتحامات الواسعة التي تهدد المسجد.

وطعن مستوطن، مساء اليوم الجمعة، الشاب المقدسي عبادة جمجوم خلال عمله وتم نقله إلى المستشفى ووصفت حالته بالمستقرة.

ومنعت قوات الاحتلال المصلين من الخروج من باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، لتأمين المستوطنين وتمكينهم من أداء الطقوس التلمودية بشكل علني.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان قرب دوار مستوطنة "معالي أدوميم" قرب بلدة العيزرية بالقدس، وسط تواجد وانتشار لقوات الاحتلال على مدخل المستوطنة.

كما انتشرت قوات الاحتلال وتمركزت قرب مفرق أبو شلبك في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، اعتدت قوات الاحتلال على المشاركين بالمسيرة الأسبوعية التضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح، واعتقلت عددًا منهم، وصادرت الأعلام الفلسطينية.

وتتزامن هذه التضييقات والانتهاكات مع تجهز جماعات الهيكل المزعوم لأكبر حشدٍ للمستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، مستغلين موسم الأعياد اليهودية الذي سينطلق منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي.

وتحاول جماعات الهيكل خلال الأعياد اليهودية، فرض وقائع جديدة في القدس، من خلال أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين