نيمار: الدوري السعودي أقوى من الفرنسي

عبّر الدولي البرازيلي، والمحترف الجديد في صفوف الهلال السعودي، نيمار، عن رأيه بأفضلية مسابقة الدوري السعودي على الدوري الفرنسي، بعد الاستقطابات الضخمة التي حصلت في المملكة العربية السعودية.



وانضم البرازيلي إلى "الزعيم" نهاية أغسطس الماضي، بعدما أمضى 6 مواسم مع باريس سان جيرمان، إثر رحيله عن برشلونة الذي تعاقد معه عام 2013، قادمًا من سانتوس.



وقال نجم الزعيم السعودي، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس، قبل مباراة البرازيل وبوليفيا، في افتتاح تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية: "كرة القدم هي نفسها في السعودية، الكرة مستديرة كما هو الحال في كل مكان".



وأضاف نجم برشلونة السابق: "أعتقد أنه بالنسبة للأسماء التي ذهبت لمسابقة الدوري السعودي، فأنا لن أتفاجأ إذا كانت البطولة السعودية أفضل من الدوري الفرنسي".



وتابع الوافد الجديد للدوري السعودي حديثه قائلاً: "أنا متعطش للألقاب وأريد الفوز مع الهلال، لكن بالنسبة لي، هذا لا يغير شيئًا في الواقع ولا يهم ما يقوله الناس".



وختم اللاعب حديثه وقال: "لن أشعر بأيّ صعوبة في التكيف، أنا لا أتحدث العربية، ولكن بعد 5 أو 6 سنوات في فرنسا، كانت لغتي الفرنسية رديئة، لن يكون الأمر مختلفًا، أنا سعيد باكتشافي ثقافة جديدة، واستقبلني بلد بأكمله بشكل جيد جدًا، أنا سعيد باختياري وبالمستقبل الذي ينتظرني".

المصدر / فلسطين اونلاين