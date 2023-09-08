3 غيابات عن الفدائي أمام فيتنام

غزة/ وائل الحلبي:

يفتقد المنتخب الوطني لثلاثة من أبرز لاعبيه في مباراته التجريبية أمام منتخب فيتنام، والتي من المقرر أن تجمعهما في العاصمة الفيتنامية هانوي، في اطار تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويغيب محمود أبو وردة بسبب تعرضه للإصابة في مباراة الفدائي أمام عُمان والتي غادرها بعد مرور عشرة دقائق على بدايتها، إلى جانب عدي دباغ الذي لم يشارك في المباراة السابقة بسبب عدم اكتمال جاهزيته قبل أن يتمدد غيابه عن الوطني أمام فيتنام، فيما سيغيب المهاجم صالح شحادة لأسباب خاصة بعدما شارك في المباراة السابقة بشكل أساسي.

وكان وفد المنتخب الوطني وصل إلى هانوي قادما من العاصمة العُمانية مسقط، بعد مباراته التجريبية التي خسرها بهدف مقابل اثنين أمام منتخب عُمان.

وأجرى لاعبي الوطني حصة استشفائية قبل استئناف التدريبات تحضيرا للمباراة أمام فيتنام، والتي سيواجه فيها الجهاز الفني الكثير من الصعوبات نظرا للغيابات التي ضربت صفوف الفدائي واعتذار عدد من اللاعبين الآخرين عن التواجد في القائمة لأسباب مختلفة.

وسيحاول التونسي مكرم دبوب المدير الفني للوطني تصحيح المشاكل التي عانى منها المنتخب في مباراته السابقة خاصة في الجانب الدفاعي في مباراته أمام فيتنام التي تضم في صفوفها مجموعة من المهاجمين البارزين.

المصدر / فلسطين أون لاين