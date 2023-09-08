"بحر" يدعو فصائل المقاومة لأسر مزيد من جنود الاحتلال

دعا د. أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، فصائل المقاومة الفلسطينية بأسر المزيد من جنود الاحتلال لإرغامه على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من خلال صفقات تبادل مشرفة.

وناشد بحر خلال خطبة الجمعة في مسجد فلسطين بمدينة غزة، المقاومة في الضفة الغربية للانتصار لقضية الأسرى والقدس، مؤكدا أن التضامن والوقوف إلى جانب قضية الأسرى واجبا وطنيا واسلاميا يجب ان تقوم به الدول الإسلامية كافة.

وأكد أن الاحتلال ينتهك جميع الحقوق والمواثيق الدولية الخاصة بالأسرى، ويزيد من معاناتهم من خلال ممارسات قمعية احتلالية، وخاصة القرارات الأخيرة لقادة الاحتلال الاسرائيلي بمنع زيارات أهالي الأسرى.

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وأشار بحر إلى أن الشعب الفلسطيني يقف موحدا أمام قضية الأسرى، لأنهم لا يدافعون عن أنفسهم بل يدافعون عن الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

ودعا الأمم المتحدة الى العمل الجاد والسريع من أجل إنقاذ حياة الأسرى من سجون الاحتلال حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والقمع وانتهاك كافة حقوقهم، داعيا أحرار العالم للوقوف بجانبهم ومساندة قضيتهم.

كما استذكر بحر خلال خطبته الذكرى الثامنة عشر لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بقيادة شارون والذي يصادف 12/9/2005، ملفتا الى أن شارون كان من أشد المعارضين لانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة عندما كان يتحدث بأن "نتساريم مثل تل ابيت"، مؤكدا على أن الاحتلال انسحب تحت ضربات المقاومة الفلسطينية، وأن ما أـخذ بالقوة لا يتسرد الا بالقوة.

ودعا مقاومة شعبنا الى تعزيز قدراتها العسكرية في كافة أماكن تواجدها والاعداد لمعركة النصر والتحرير.

المصدر / فلسطين أون لاين