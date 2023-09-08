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مواجهات في قلقيلية وطولكرم والاحتلال يعتدي على مسيرة مُساندة للمقدسيين

08 سبتمبر 2023 . الساعة 18:02 بتوقيت القدس
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تواصلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة. 

وأصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المطاطي وأخرى بالاختناق خلال المواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأطلقت قوات الاحتلال  الرصاص الحي بكثافةٍ تجاه الشبان خلال مواجهات في كفر رمان شرق طولكرم.

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وأغلق الشباب الثائر، الشوارع في قرية كفر رمان شرق طولكرم؛ خلال المواجهات مع الجيبات الإسرائيلية التي اقتحمت القرية لسحب جيب انقلب في المنطقة.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين بالمسيرة الأسبوعية التضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح، واعتقلت عددًا منهم، وصادرت الأعلام الفلسطينية.

وكان عدد من المواطنين قد أصيبوا ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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