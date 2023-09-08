"الأمم المتحدة" تدعو إلى وقف القتال في مخيم "عين الحلوة" وإخلاء مدارسها

دعا "المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية" في لبنان، عمران ريزا، إلى "وقف القتال في مخيم عين الحلوة (جنوب لبنان)، وإخلاء المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وقال عمران إن "الاشتباكات المستمرة في المخيم، إلى جانب الاستيلاء المستمر على 8 مدارس تابعة للأونروا، تمنع وصول ما يقرب من 6,000 طفل إلى مدارسهم على أعتاب العام الدراسي".

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وأضاف، يجب أن "تكون المؤسسات التعليمية مساحات آمنة ومحايدة وهي ضرورة ملحة لتعلم الأطفال وعافيتهم ونموهم، واستخدام المجموعات المسلحة للمدارس هو بمثابة انتهاك صارخ لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وطالب عمران، المجموعات المسلحة بـ"وقف القتال في المخيم وإخلاء هذه المدارس فوراً، وتسهيل عمل (الأونروا) وغيرها من المنظمات الإنسانية من أجل توفير الحماية والمساعدة الضروريتين لكل العائلات المحتاجة في المخيم".

وأكد أن "حماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال، وضمان وصولهم إلى المدارس في مأمن من جميع أشكال العنف والاستغلال، هي مسؤولية مشتركة، يجب على جميع الجهات الفاعلة المعنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين".

يذكر أن اشتباكات عنيفة، اندلعت مساء أمس الخميس، في مخيم "عين الحلوة"، وسط حركة نزوح واسعة، بعد شهر من توقف اشتباكات، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة "أونروا" حوالي 450 ألفا، يعيش معظمهم في 12 مخيما رسميا للاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين