اعتراف نيمار بشأن حالته البدنية

أقرّ النجم البرازيلي نيمار الخميس انه ليس في أفضل حالاته البدنية، عشية مواجهة بلاده مع ضيفتها بوليفيا في افتتاح مشوارها ضمن تصفيات مونديال 2026 في كرة القدم.

رغم ذلك، يأمل المهاجم الجديد لنادي الهلال السعودي في الحفاظ على موقعه في تشكيلة "سيليساو": "لست جاهزاً 100% بدنياً، لكن الرأس والجسد بحالة جيدة".

تابع في مؤتمر صحافي في بيليم (شمال) حيث ستقام المباراة ضمن التصفيات الأميركية الجنوبية "ليست المرّة الاولى استدعى فيها الى تشكيلة المنتخب وأكون بحالة مماثلة. في سنوات ماضية وصلت بحالة مشابهة ولعبت 90 دقيقة (...) مهما كانت فترة الغياب نعرف كيف نمارس كرة القدم. انها مثل ركوب الدراجة".

ولم يستهل اللاعب البالغ 31 عاماً مشواره بعد مع الهلال السعودي، اثر انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي في آب/أغسطس الماضي، بسبب "اصابة طفيفة" بحسب مدربه البرتغالي جورجي جيزوس الذي شكّك في إمكانية خوض لاعبه الجديد مباراة بوليفيا.

تابع نيمار "لست منزعجاً من حديث (جورجي) جيزوس، بل اعتبره محاولة للاعتناء بلاعبه. تعيّن علي خوض المباراة الأخيرة (مع الهلال الجمعة الماضي) لكني تعرّضت لضربة في التمارين ثم التحقت بالمنتخب الوطني.

وبحال خوضه مباراة بوليفيا الجمعة، سيكون بمقدور نيمار الانفراد بالرقم القياسي لافضل مسجل في تاريخ البرازيل والذي يتقاسمه راهناً مع الأسطورة الراحلة بيليه (77 هدفاً).

تابع نيمار "بالنسبة للجميع (في البرازيل) بيليه هو ملك كرة القدم. وبالتالي تخطيه في هذا المجال ...".

واستدعي نيمار لخوض مباراتي بوليفيا والبيرو (الثلاثاء في ليما)، بعد غيابه عن ثلاث مباريات ودية بسبب الاصابة.

خلال مونديال قطر الخريف الماضي، أقصيت البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، من ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

المصدر / فلسطين اونلاين