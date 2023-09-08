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بالصور حشود المصلين تؤم المسجد الأقصى ضمن حملة "الفجر العظيم"

08 سبتمبر 2023 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
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أدى آلاف المصلين صلاة الفجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة الفجر العظيم، رغم تشديدات الاحتلال.

وأمّ آلاف المصلين باحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، داخل المصليات المسقوفة وفي باحات المسجد، مؤكدين رفض انتهاكات الاحتلال ومحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد.

وشهدت باحات الأقصى بعد صلاة الفجر حلقات الذكر والصلاة، وتقديم الضيافة من مشروبات ساخنة وإفطارات الجماعية.

وشهدت مدينة القدس والحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة وأبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى تشديدات عسكرية من قوات الاحتلال الإسرائيلي والتدقيق في هويات المواطنين.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #الفجر العظيم #الفجر

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