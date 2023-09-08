إطلاق نار على الاحتلال في طولكرم وإصابة مستوطن بالحجارة في قلقيلية

أطلق مقاومون الرصاص، فجر الجمعة، على بوابة معسكر "تساني عوز" الاحتلالي غرب مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، وصوب طائرات استطلاع إسرائيلية في سماء مخيم طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من مخيم نور شمس على حاجز عسكري نصبته على طريق "طولكرم_رام الله"، وأفرجت لاحقًا عن أربعة منهم بينما اعتقلت المحرر محمود سريس.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة صيدا شمال المحافظة.

وفي مدينة قلقيلية قام عدد من الشبان برشق مركبات المستوطنين بالحجارة عند مدخل بلدة عزون شرق المدينة، وأصابوا مستوطنًا بجروح طفيفة في رأسه، فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وصادرت تسجيلات كاميرات من المحال التجارية عند مدخل البلدة قبل انسحابها.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة تل جنوب مدينة نابلس بعدد من الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.

تزامن ذلك مع اقتحام آخر لبلدة العيزرية شرق القدس والمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل.

أما في شمال الخليل، فاستهدف الشباب الثائر البرج العسكري الجاثم على مدخل بلدة بيت أمر بقنبلة متفجرة محلية الصنع بعد ساعات من استهدافه بالألعاب النارية.

ومساء أمس اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا عقب اقتحام عدد من المستوطنين البلدة والاعتداء على المواطنين، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية والغازية بشكل مباشر على الشبان وإصابة العشرات بحالات الاختناق.

وكان عدد من الشبان استهدفوا مركبات المستوطنين بالحجارة عند الشارع الاستيطاني المحاذي للبلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين