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بالفيديو هدف ميسي المذهل ينقذ الأرجنتين في تصفيات المونديال

08 سبتمبر 2023 . الساعة 05:23 بتوقيت القدس
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هدف ميسي المذهل ينقذ الأرجنتين في تصفيات المونديال

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منتخب بلاده، لانتصار صعب على الإكوادور، في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

وعلى استاد "مونيومينتال" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وأمام قرابة 85 ألف متفرج، واصل ميسي تألقه هذا الموسم، وأنقذ بلاده من تعادل مخيب في افتتاح تصفيات المونديال.

وبطريقته المعهودة، سجل ميسي هدف اللقاء الوحيد، من ركلة حرة مباشرة، أذهلت الحضور، في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

وستتوجه الأرجنتين إلى بوليفيا لخوض لقاء صعب فجر الأربعاء المقبل.

#ميسي #تصفيات المونديال #الأرجنتين #تصفيات كأس العالم

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