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فرنسا تحافظ على سجلها المثالي بفوزها على أيرلندا في تصفيات أمم أوروبا

08 سبتمبر 2023 . الساعة 01:33 بتوقيت القدس
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فرنسا تحافظ على سجلها المثالي بفوزها على أيرلندا في تصفيات أمم أوروبا

قطعت فرنسا خطوة هائلة نحو بلوغ نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد أن حافظت على سجلها المثالي في التصفيات بفوزها 2-صفر على ضيفتها أيرلندا يوم الخميس.

وأقيمت المباراة على استاد بارك دي برينس من أجل الحفاظ على ملعب استاد فرنسا سالما قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم للرجبي يوم الجمعة بين فرنسا ونيوزيلندا، انتصر المنتخب الفرنسي بفضل هدفي أوريلين تشواميني وماركوس تورام في مباراة جاءت من جانب واحد.

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وعزز الانتصار الخامس لفرنسا في نفس العدد من المباريات صدارتها للمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة بفارق تسع نقاط عن هولندا التي فازت 3-صفر على اليونان ولعبت مباراتين أقل.

وتلتقي فرنسا مع ألمانيا في دورتموند يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية قبل أن تستأنف مشوارها في التصفيات بالتوجه للقاء هولندا على أرض الأخيرة في 13 أكتوبر تشرين الأول المقبل.

#فرنسا #نيوزيلندا #أيرلندا #أمم أوروبا

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