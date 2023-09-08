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4 مباريات في دوري غزة اليوم .. بينها قمة مرتقبة في الدرجة الأولى

08 سبتمبر 2023 . الساعة 01:14 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

تنطلق اليوم  الجمعة منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في غزة، على أمل التعويض وحصد المزيد من النقاط والتقدم على لائحة الترتيب.

ويتطلع نماء المتصدر برصيد 12 نقطة لتحقيق فوز جديد على حساب ضيفه اتحاد دير البلح الثاني برصيد 9 نقاط، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب بيت حانون البلدي.


وعلى ملعب الدرة يستقبل شباب الزوايدة الرابع برصيد 7 نقاط، ضيفه أهلي النصيرات الثاني عشر والأخير برصيد نقطة واحدة، ويتطلع كل منهما لتحقيق الفوز بأهداف مختلفة.

وفي دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى الجنوب، يلعب الاستقلال مع جاره القادسية على ملعب رفح البلدي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

وتنطلق اليوم منافسات فرع غزة الشمال، بإقامة لقاء واحد فقط، يجمع بين اليرموك والتفاح على ملعب بيت لاهيا شمال غزة.

#دوري الدرجة الأولي #الجولة الخامسة عشر

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